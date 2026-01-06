Trieste | Bonafoni ' aspettiamo scuse Dipiazza e almeno una parola da Meloni'

A Trieste, Bonafoni richiede scuse da Dipiazza e una presa di parola da Meloni, sottolineando le questioni di rispetto e responsabilità istituzionale. Nel contesto nazionale, emergono temi come patriarcato, misoginia e sessismo, che evidenziano la necessità di un impegno concreto contro ogni forma di discriminazione e violenza di genere. Un dibattito che invita a riflettere sul ruolo delle istituzioni e sulla necessità di un comportamento più inclusivo e rispettoso.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Lo schifo, il patriarcato, il maschilismo, l'assenza totale del senso delle istituzioni, la misoginia, il sessismo. C'è tutto questo dentro il post in cui il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha augurato una buona festa della Befana attraverso un fotomontaggio con il volto della segretaria del Pd Elly Schlein". Così Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd. "Niente male per un 'primo cittadino'. La, o se preferisce il, presidente del consiglio Meloni non ha niente da dire? E tra i partiti della maggioranza di destra che sostiene Dipiazza c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Restiamo in attesa, intanto Dipiazza abbia un sussulto di dignità: chieda scusa a Schlein, e per il suo tramite a tutte noi". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trieste: Bonafoni, 'aspettiamo scuse Dipiazza e almeno una parola da Meloni' Leggi anche: Il sindaco di Trieste, Dipiazza: "Scuse per la foto Schlein-Befana? Macché, sono quelli del Pd che devono scusarsi con la Meloni" Leggi anche: Trieste: Pd, 'da Dipiazza atto vergognoso, chieda scusa a Schlein e Meloni si dissoci'

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.