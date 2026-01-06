Tribunale Pazienza lavori quasi ultimati

I lavori di restyling del tribunale di Ancona sono prossimi alla conclusione. La ristrutturazione sta entrando nella fase finale, con alcune coperture ancora da rimuovere e gli ultimi interventi in corso. Si invita la popolazione a pazientare ancora un po’, poiché tra breve l’edificio tornerà alla piena operatività, contribuendo a migliorare l’ambiente e i servizi offerti.

Ci siamo quasi. I lavori di restyling del tribunale di Ancona sono giunti quasi al termine e per vedere qualche telone di copertura in meno e sentire meno trapani in azione bisognerà stringere ancora un po’ i denti. "Ci vorranno altri 15 giorni di pazienza – promette la presidente del tribunale, Edi Ragaglia – ed entrerà in funzione anche l’ ascensore della torre A. Sarà un ascensore super veloce e in grado di trasportare su e giù più persone e anche di autoricaricarsi perché ha una dinamo interna. Purtroppo si sono verificati degli intoppi per i lavori degli ascensori ecco perché sono un po’ in ritardo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tribunale "Pazienza, lavori quasi ultimati" Leggi anche: Una nuova area giochi per piazza Capitaneo a Palese: lavori quasi ultimati Leggi anche: Piazza Cavour: lavori quasi ultimati, le foto di Antonio Capuano Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tribunale Pazienza, lavori quasi ultimati. Tribunale "Pazienza, lavori quasi ultimati" - La presidente Edi Ragaglia rassicura per i disagi: "Tra 15 giorni in funzione l’ascensore della torre A. msn.com

