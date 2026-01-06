Trevisani durissimo su Luis Henrique | Chiunque è meglio di lui non fa niente Cancelo? Tipica mossa Kansas City

Il giornalista Trevisani ha espresso un giudizio severo sull'acquisto di Luis Henrique, definendolo un'operazione sbagliata e sottolineando la sua poca incisività in campo. La critica si focalizza sulla performance dell'esterno dell'Inter, ritenuta insufficiente, e su una particolare mossa di Cancelo, giudicata tipica di una strategia poco efficace. La discussione riflette le aspettative e le valutazioni sulla rosa nerazzurra in questa fase della stagione.

Inter News 24 Trevisani, noto giornalista, ha criticato duramente l'esterno dell'Inter Luis Henrique: acquisto assolutamente sbagliato. Le parole. Il dibattito intorno al rendimento degli esterni dell'Inter si infiamma, alimentato dalle pesanti critiche piovute durante l'ultima puntata del podcast Fontana di Trevi. Al centro della discussione c'è Luis Henrique, il brasiliano che finora non è riuscito a convincere né la critica né i tifosi, finendo nel mirino del giornalista Riccardo Trevisani. Le sue parole riflettono un malumore crescente per un investimento che, al momento, non sta portando i frutti sperati nel sistema di gioco di Cristian Chivu.

