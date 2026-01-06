Treviglio pitbull libero aggredisce un labrador | padrone denunciato e sanzionato

A Treviglio, un episodio di aggressione tra cani ha coinvolto un pitbull e un labrador durante una passeggiata. Il proprietario del pitbull è stato denunciato e sanzionato dopo che il suo cane, lasciato libero, ha aggredito l’altro animale. L’incidente evidenzia l’importanza di rispettare le norme sulla gestione dei cani per garantire la sicurezza di tutti.

Treviglio. Doveva essere una passeggiata come tante, ma per una ragazza di 28 anni e il suo labrador ha rischiato di trasformarsi in un vero e proprio incubo. Erano all'incirca le 12.30 di lunedì 5 gennaio quando la donna, che in quel momento stava camminando lungo via Filzi con il suo cane al guinzaglio, avrebbe notato un pitbull che, senza guinzaglio, si stava dirigendo velocemente verso di lei per poi avventarsi sul labrador, azzannandogli una delle zampe posteriori. In tutta risposta, il cane della 28enne si è voltato di scatto per difendersi mordendo erroneamente il polpaccio della padrona, ferendola lievemente.

