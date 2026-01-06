Trent’anni di episcopato Il traguardo di Fontana | Preghiamo per lui

Da lanazione.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Trent’anni di episcopato rappresentano un traguardo significativo nella vita di un vescovo. Arezzo celebra questa tappa con riconoscenza e preghiera, rispettando la sobrietà richiesta dalle condizioni di salute. Fontana esprime gratitudine per il percorso compiuto, sottolineando l’importanza di questo momento di riflessione e di fede condivisa, in un clima di rispetto e serenità.

AREZZO Un anniversario importante, segnato dalla gratitudine e dalla preghiera, ma anche dalla sobrietà imposta dalle condizioni di salute. Oggi, solennità dell’ Epifania, la diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro ricorda il trentesimo anniversario dell’ ordinazione episcopale dell’arcivescovo emerito monsignor Riccardo Fontana, figura che ha lasciato un segno profondo nella Chiesa locale e nel cammino di tante comunità del territorio. Monsignor Fontana, nato a Forte dei Marmi il 20 gennaio 1948, fu ordinato sacerdote per l’arcidiocesi di Pisa il 2 luglio 1972. Dopo gli studi e i primi incarichi pastorali, ha svolto per molti anni un delicato servizio diplomatico per la Santa Sede, esperienza che ne ha segnato lo stile di dialogo e apertura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

trent8217anni di episcopato il traguardo di fontana preghiamo per lui

© Lanazione.it - Trent’anni di episcopato. Il traguardo di Fontana: "Preghiamo per lui"

Leggi anche: Fontana lotta per salvarsi in ospedale. Il vescovo emerito è in rianimazione. Migliavacca: "Preghiamo tutti per lui"

Leggi anche: Trentesimo anniversario di episcopato per l’arcivescovo Riccardo Fontana

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.