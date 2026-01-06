Treni disagi in vista per i pendolari | proclamato uno sciopero dalle 9 alle 17 di mercoledì
Mercoledì 7 gennaio 2026, si prevede uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane in Emilia-Romagna, dalle 9 alle 17. La proclamazione, annunciata dalle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali, potrebbe comportare disagi e riduzioni nei servizi ferroviari per i pendolari della regione. Si consiglia di verificare gli orari e le eventuali variazioni prima di programmare i propri spostamenti.
Le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali dell’Emilia-Romagna hanno proclamato uno sciopero del personale del Gruppo Fs Italiane dell’Emilia-Romagna dalle 9 alle 17 di mercoledì 7 gennaio 2026. “Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi - informa il Gruppo Fs -, potranno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Treni e autobus fermi, previsti disagi: proclamato sciopero di 24 ore
Leggi anche: Treni e autobus fermi: proclamato sciopero di 24 ore, previsti disagi
Viaggi in treno, disagi per i cantieri: «Di sera due ore da Milano a casa»; Treni, guasto sulla Pescara-Bari: ritardi fino a 330 minuti per Frecce e Intercity. E intanto aumentano i prezzi degli abbonamenti; Treni sospesi per lavori, il Molise viaggia su gomma per l’Epifania; Treni cancellati, l'ira di 500 pendolari bloccati a Mestre a fine anno: «Un solo bus sostitutivo per tutti, inaccettabile». Interviene....
Viaggi in treno, disagi per i cantieri: «Di sera due ore da Milano a casa» - Asso in vista del 2026, dopo che la pubblicazione del nuovo orario di Trenord non ha portato i risultati sperati. laprovinciadicomo.it
Treni sospesi per lavori, il Molise viaggia su gomma per l’Epifania - Disagi in vista per i pendolari molisani e per chi viaggia tra Roma e il Molise nei primi giorni del nuovo anno. molisenetwork.net
Linee vecchie, troppi disagi: tutti i dolori dei pendolari - Per Natale letterina alla Regione, a Trenitalia e a Rfi con le critiche al trasporto pubblico locale rilanciate anche dall’ultimo rapporto Pendolaria ... torino.repubblica.it
Treni in ritardo e circolazione sospesa per il maltempo da ore: disagi anche in autostrada, allagata l’A24 Roma L’Aquila. - facebook.com facebook
Disagi nel tunnel della Manica, Eurostar sospende tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles dlvr.it/TQ4KqS x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.