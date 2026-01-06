Il Comune ha emanato tre nuove ordinanze per regolare la circolazione stradale durante i lavori del Metrobus, che interessano via Dottori, viale San Sisto, la rotatoria Fornari e via Penna. Queste modifiche temporanee sono necessarie per garantire la sicurezza e l’avanzamento dell’opera. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare eventuali percorsi alternativi durante il periodo di intervento.

Proseguono i lavori per la realizzazione del Metrobus, con conseguenti modifiche alla circolazione. Il Comune ha firmato tre nuove ordinanze che modificano il traffico tra via Dottori, viale San Sisto, la rotatoria Fornari e via Penna. In tutte le aree interessate dalle variazioni il limite massimo di velocità sarà di 30 km orari. Il primo provvedimento riguarda la deviazione del traffico veicolare in via Dottori, sulla traversa di collegamento fra la principale via Dottori e la rotatoria Fornari dove è già vigente restringimento di carreggiata. In particolare, a partire dal 12 gennaio e fino al 20 febbraio prevista la deviazione della corrente di traffico proveniente da via Dottori, lato ospedale Silvestrini, sul tracciato stradale idoneo alla circolazione veicolare presente all’intersezione fra la principale via Dottori e la traversa di collegamento con la rotatoria Fornari, disciplinato a specifica segnaletica orizzontale e verticale anche notturna di pericolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre ordinanze per i lavori. Cambia il traffico

Leggi anche: Lavori presso l’ex Orsoline, cambia la viabilità: stop al traffico in via Bosco Lucarelli, senso unico alternato su via Rummo

Leggi anche: Lavori in pieno centro storico, tre giorni di cantieri: strade chiuse e modifiche al traffico

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tre ordinanze per i lavori. Cambia il traffico; Metrobus Perugia, emesse 3 ordinanze per i lavori in corso. Ecco come cambia la viabilità; Metrobus Perugia, altre tre ordinanze per i lavori: come cambia la viabilità; Lavori Metrobus, ecco come cambia ancora la viabilità.

Tre ordinanze per i lavori. Cambia il traffico - Proseguono i lavori per la realizzazione del Metrobus, con conseguenti modifiche alla circolazione. lanazione.it