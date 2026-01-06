Tre colpi in poche ore | la notte brava di quattro rapinatori finisce dopo un inseguimento

Nella notte tra Grammichele e Caltagirone, quattro rapinatori hanno tentato due colpi in rapida successione, coinvolgendo una macelleria in via Dei Mille e un panificio in corso Roma. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei sospetti dopo un inseguimento, conclusosi nelle prime ore del mattino. Un episodio che evidenzia le criticità della sicurezza locale durante le ore notturne.

Notte movimentata tra Grammichele e Caltagirone. Intorno alle ore 1 e 30 di oggi, 3 persone con il volto coperto hanno effettuato un tentativo di rapina con spaccata in una macelleria situata in via Dei Mille e in un vicino panificio di corso Roma. In entrambi i casi, nonostante i danni arrecati.

