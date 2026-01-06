Trasporti pubblici la carica dei privati sui bus in Campania ma a Napoli resta Anm per altri 6 anni
In Campania, i trasporti pubblici vedono una maggiore presenza di operatori privati, mentre a Napoli si conferma il ruolo di Anm con un affidamento in house di altri sei anni. La questione degli stipendi rimane un tema aperto, mentre le gare regionali per i servizi di autobus sono ancora in corso dopo quasi un decennio. La situazione riflette le sfide di un settore in evoluzione e in attesa di soluzioni definitive.
I bus di Napoli verso l'affidamento in house ad Anm per altri 6 anni, ma c'è il nodo stipendi. Dopo 9 anni le gare regionali della gomma sono ancora aperte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Trasporti pubblici, la carica dei privati sui bus in Campania, ma a Napoli resta Anm per altri 6 anni.
Trasporti pubblici, la carica dei privati sui bus in Campania, ma a Napoli resta Anm per altri 6 anni - I bus di Napoli verso l’affidamento in house ad Anm per altri 6 anni, ma c’è il nodo stipendi. fanpage.it
