Trasporti pubblici, la carica dei privati sui bus in Campania, ma a Napoli resta Anm per altri 6 anni.

In Campania, i trasporti pubblici vedono una maggiore presenza di operatori privati, mentre a Napoli si conferma il ruolo di Anm con un affidamento in house di altri sei anni. La questione degli stipendi rimane un tema aperto, mentre le gare regionali per i servizi di autobus sono ancora in corso dopo quasi un decennio. La situazione riflette le sfide di un settore in evoluzione e in attesa di soluzioni definitive.

In arrivo uno sciopero generale il 18 ottobre: a rischio trasporti e tutti i settori pubblici e privati - Con il rischio di ripercussioni su autobus, metropolitane e tram, ma anche scuole, vigili del fuoco e pubblica amministrazione. fanpage.it

Uffici, scuole trasporti, settori pubblici e privati: lo sciopero generale può bloccare tutto - Seppure giudicato illegittimo dal Garante (con possibili effetti sui lavoratori che aderiscono), oggi lo «sciopero generale» di 24 ore è confermato dai sindacati — Cgil, Usb, Cub, Sgb e Cobas — che lo ... roma.corriere.it

[LETTERE ALLA REDAZIONE] Trasporti pubblici e vita senza auto: a Verona manca la coerenza A Verona non passa giorno senza leggere articoli, appelli o campagne contro l’inquinamento. Si invita costantemente a lasciare l’auto a casa, a utilizzare i mez - facebook.com facebook

Il 31 dicembre la viabilità e i trasporti pubblici subiranno variazioni per la manifestazione podistica "We Run Rome". Alcune modifiche si protrarranno sino alla giornata del 2 gennaio 2026 anche a causa del concertone di fine anno. info ow.ly/W8iS50XPZt x.com

