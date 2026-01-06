Trapani attacca dopo la farsa in Champions | Resistiamo come l’Ultimo dei Mohicani Dovranno radiarci dal campionato

Dopo l’episodio in Champions League, durante il quale la partita di Trapani contro l’Hapoel Holon è durata solo sette minuti, la società ha emesso un comunicato stampa nel quale ribadisce la propria posizione. Le dichiarazioni del presidente Valerio Antonini riflettono un atteggiamento di fermezza, sottolineando le difficoltà e le sfide che la squadra si trova ad affrontare nel contesto attuale.

Dopo la farsa in Champions League, con una partita durata appena sette minuti contro l’Hapoel Holon in Champions League, Trapani ha reagito con un comunicato stampa dai toni molti duri, che fa seguito alle dichiarazioni del presidente Valerio Antonini. COMUNICATO STAMPA TRAPANO SHARK. La Trapani Shark SRL intende chiarire con assoluta fermezza le ragioni che hanno determinato le scelte operate in queste ore, in un contesto di accanimento sportivo istituzionale dei presidenti della FIP e della Lega che ha compromesso non solo la nostra società, ma l’equità stessa del movimento basket italiano. La decisione di non disputare la partita di Serie A a Bologna contro Virtus Segafredo il 4 gennaio 2026 è stata dettata dalla necessità di evitare un’ulteriore super multa e un’umiliazione sportiva in termini di punti in classifica, conseguenze inevitabili di una gara che sarebbe stata giocata in condizioni antisportive e prive di competitività, con un organico ridotto all’osso e senza allenatore a causa delle sanzioni sproporzionate inflitte dalla FIP. 🔗 Leggi su Oasport.it

