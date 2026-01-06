Trap House | Il nuovo film di Prime Video con Dave Bautista domina la piattaforma streaming

Trap House, il nuovo film di Prime Video con Dave Bautista, si distingue come uno dei titoli più visti sulla piattaforma. L’attore, noto anche per la sua carriera nella WWE, conferma la sua versatilità con questo action-thriller che ha riscosso notevole successo tra gli utenti. La pellicola si inserisce nel panorama streaming come un’opzione da non perdere per gli appassionati di suspense e azione.

Dave Bautista si conferma il re Mida dello streaming. L’ex superstar della WWE, ormai consacrato come uno degli attori più poliedrici di Hollywood, ha messo a segno un altro colpo: il suo nuovo action-thriller, Trap House, ha scalato le vette di Prime Video, raggiungendo il primo posto tra i film più visti sulla piattaforma. Il successo inarrestabile di Dave Bautista. Dall’esordio in Relative Strangers fino ai ruoli iconici in Guardiani della Galassia, Blade Runner 2049 e il recente Bussano alla Porta ( Knock at the Cabin ), la carriera di Bautista è una parabola ascendente. Oggi l’attore non è solo un volto da blockbuster, ma una garanzia per le piattaforme di streaming. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

