Transizione 5.0 fonti del Governo | Risorse disponibili a quota 2,75 miliardi

Le risorse destinate a Transizione 5.0 ammontano a 2,75 miliardi di euro, secondo le fonti del Governo. Questa cifra comprende 2,5 miliardi derivanti dalla rimodulazione del Pnrr e ulteriori 250 milioni aggiunti a fine anno con il decreto specifico. Tali fondi rappresentano un'importante opportunità per sostenere progetti e iniziative volte alla transizione digitale e sostenibile del paese.

Le risorse oggi disponibili per Transizione 5.0 sono pari a 2,750 miliardi (2,5 miliardi ad esito della rimodulazione Pnrr, oltre a 250 milioni aggiunti a fine anno con il decreto Transizione 5.0, che attende il via libera del Parlamento). Cui si aggiungono gli 1,3 miliardi previsti dalla legge di bilancio attualmente destinati a Transizione 4.0. Lo chiariscono fonti del ministero delle Imprese e del Made in Italy, precisando che queste risorse coprono sicuramente tutti gli investimenti conclusi (che ammontano a circa 1,359 miliardi di euro) e certamente larga parte di quelli per i quali ad oggi sono stati versati gli acconti.

