Traliccio crollato si fa strada l' ipotesi del sabotaggio | svitati i bulloni

Nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio, un traliccio per la telefonia di 36 metri è crollato in via Quingenti a San Prospero. Le indagini si concentrano sull’ipotesi di sabotaggio, poiché sono stati trovati bulloni svitati. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle cause dell’incidente, che sarà oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Un traliccio per la telefonia mobile, alto 36 metri, è crollato nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio in via Quingenti a San Prospero. Una delle ipotesi al vaglio dei carabinieri, che hanno effettuato i primi accertamenti sul posto, è l'origine dolosa e, in particolare, il sabotaggio.

