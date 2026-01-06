Tragico incidente nella serata dell' Epifania | giovane investito e ucciso a Foggia

Nella serata dell’Epifania, a Foggia, un giovane ha perso la vita dopo essere stato investito da un veicolo mentre attraversava la strada. L’automobilista coinvolto si è prontamente fermato per prestare soccorso. L’incidente è stato oggetto di indagini da parte delle autorità locali, che stanno cercando di chiarire le cause dell’accaduto.

Un giovane è stato investito e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada questa sera a Foggia. Il conducente dell’auto si è subito fermato a prestare i soccorsi. Sul posto è intervenuta la polizia locale che sta svolgendo tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragico incidente nella serata dell'Epifania: giovane investito e ucciso a Foggia Leggi anche: Tragico incidente a Fenegrò: investito e ucciso anziano in carrozzina, coinvolto il portiere dell’Inter Martinez Leggi anche: Tragico incidente nella serata di sabato: chi sono le tre vittime dello scontro Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Schianto frontale in corso Europa a Volpiano: muore giovane di 31 anni; Prova una moto per comprarla, ma investe e uccide un coetaneo: morto un 17enne nel Barese; Tragico incidente in centro: investito da un'auto, muore un ragazzo; Arezzo, bambino di 10 anni cade dal terrazzo mentre gioca: è grave, portato al Meyer in codice rosso. Tragico incidente nella serata dell'Epifania: giovane investito e ucciso a Foggia - Un giovane è stato investito e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada questa sera a Foggia . gazzettadelsud.it

+++ Tragico incidente sulla strada provinciale, morta una persona +++ - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.