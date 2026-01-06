Tragedia di Crans-Montana i funerali di Chiara celebrati da Mons Torriani di Novate Milanese

I funerali di Chiara Costanzo, una delle vittime della tragedia di Crans-Montana, saranno celebrati da Mons. Torriani, arcivescovo di Novate Milanese. L’evento si svolgerà in un clima di raccoglimento e rispetto, nel rispetto della memoria della giovane. La cerimonia rappresenta un momento di lutto condiviso per la comunità e un’occasione per ricordare Chiara con sobrietà e commozione.

Sarà Mons. Torriani, l'arcivescovo originario di Novate Milanese a celebrare i funerali di Chiara Costanzo, una delle giovanissime vittime di Crans-Montana. I funerali di Chiara Costanzo, 16 anni, tra le vittime nella tragedia di Crans Montana, saranno celebrati domani, mercoledì 7 gennaio nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano. La camera ardente è .

Chiara Costanzo e Achille Barosi, mercoledì i funerali dei due sedicenni milanesi morti a Crans-Montana: la città veste il lutto - La cerimonia funebre per Achille Barosi è in programma mercoledì mattina alle 11, nella Basilica di Sant’Ambrogio. milano.corriere.it

Strage di Crans-Montana, a Milano l’ultimo saluto a Chiara Costanzo: i funerali mercoledì 7 gennaio - Camera ardente al Collegio San Carlo e funerali nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. affaritaliani.it

Nelle ore più difficili dopo la tragedia di Crans-Montana, il mondo sanitario ha risposto con prontezza e solidarietà. In un momento drammatico, infermiere e infermieri hanno messo competenze e umanità al servizio dei feriti, contribuendo alla presa in carico e - facebook.com facebook

Nella tragedia ci sono anche storie di coraggio, di persone che hanno messo in pericolo la loro vita per salvare quella degli altri. Come Paolo, italiano che vive a Crans-Montana. “Sono stato travolto dai corpi dei ragazzi”, ha raccontato. #Tg1 Leonardo Zellino x.com

