Tragedia alla Cavalcata dei Re Magi | cavallo stramazza al suolo e muore

Durante la Cavalcata dei Re Magi a Nocera Inferiore, si è verificata una tragedia quando un cavallo, durante la sfilata, è improvvisamente caduto a terra e purtroppo è deceduto. L’evento, caratterizzato da tradizione e partecipazione popolare, si è trasformato in un momento di grande dolore, suscitando sgomento tra i presenti e gli organizzatori della manifestazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Nocera Inferiore, ieri sera. Una giornata di festa si è trasformata in tragedia durante la tradizionale Cavalcata dei Re Magi a Nocera Inferiore, manifestazione storica che ogni anno richiama numerosi fedeli e cittadini lungo il percorso verso la cattedrale. Nel corso del corteo, un cavallo impiegato per trainare una carrozza è improvvisamente scivolato e si è accasciato al suolo mentre percorreva via Atzori, all'incrocio con via Famiglia Pietro Lamberti, probabilmente a seguito di un malore. Momenti di forte apprensione tra i presenti e gli organizzatori dell'evento, che si sono immediatamente attivati per prestare soccorso all'animale.

