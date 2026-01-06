Tragedia a Monfalcone | accoltella la moglie la crede morta e si suicida

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio a Monfalcone, un uomo di 76 anni ha aggredito con un coltello la moglie di 63 anni, provocandole gravi ferite. Convinto che fosse morta, ha poi rivolto la propria attenzione a sé stesso, suicidandosi. La vicenda rappresenta una tragedia che ha scosso la comunità locale, evidenziando ancora una volta la gravità della violenza domestica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Notte di violenza in provincia di Gorizia. Una grave aggressione domestica si è verificata questa notte, tra il 5 e il 6 gennaio, a Monfalcone, dove un uomo di 76 anni ha aggredito a coltellate la moglie 63enne all’interno della loro abitazione. Dopo, l’uomo ha compiuto un gesto estremo, rivolgendo l’arma contro se stesso. La donna, ferita in modo serio, è riuscita a mettersi in salvo e a chiedere aiuto. Le sue condizioni sono stabili, seppur delicate. La fuga e i soccorsi. Nonostante le ferite, la 63enne è riuscita a uscire dall’appartamento e a raggiungere il pianerottolo, dove è stata soccorrita dal personale sanitario. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Monfalcone: accoltella la moglie, la crede morta e si suicida Leggi anche: Tentato femminicidio a Monfalcone: uomo si suicida dopo aver accoltellato la moglie Leggi anche: Accoltella donna,si suicida:lei è morta La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tragedia a Monfalcone: 76enne accoltella più volte la compagna e si toglie la vita, cosa sappiamo - Monfalcone, uomo di 76 anni accoltella la compagna e poi si suicida: lei è ricoverata al Cattinara, indagini in corso. nordest24.it

Accoltella la moglie, poi si uccide a 76 anni: la donna è gravissima. La vicina sente le grida e lancia l'allarme - Ha dapprima tentato di uccidere la moglie con un coltello, ferendola, poi si è suicidato rivolgendo l'arma contro di sé. msn.com

L'accoltella, poi si suicida. Lei salva - Prima ha accoltellato la compagna e poi si è suicidato. rainews.it

La tragedia si è consumata a Monfalcone, in un’abitazione in vicolo Desenibus. . - facebook.com facebook

Accoltella la moglie e si toglie la vita: lei sopravvive. Tragedia a Monfalcone. #ilgoriziano #monfalcone x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.