Traffico Roma del 06-01-2026 ore 20 | 30

Il traffico a Roma alle ore 20:30 del 6 gennaio 2026 presenta numerosi disagi a causa delle intense piogge. Diverse strade sono allagate o chiuse per alluvioni, tra cui via Tiburtina, via Appia, via Salaria e via Trigoria. La viabilità è compromessa anche in alcune zone centrali e periferiche, con deviazioni e percorsi alternativi. Per aggiornamenti e dettagli, si consiglia di consultare le fonti ufficiali e il sito Roma.

Luceverde Roma Ben ritrovati ancora disagi nella capitale per le intense piogge la situazione allagamenti continua ad essere critica in diversi quadranti della città numerose Infatti le strade allagate viabilità compromessa e sospese anche in numerose linee di bus in particolare a causa dell'esondazione Daniele nella zona di Casale di San Basilio Tor Cervara chiuse via Tiburtina da via di Tor Cervara a raccordo anulare in questa direzione via di Tor Cervara via vannina ed altre strade nell'area circostante resta chiuso lo ricordiamo sempre per allagamenti sulla via Appia il sottopasso 3 raccordo anulare l'aeroporto di Ciampino chiuso Inoltre via Ardeatina tra via Andrea Millevoi e via di Tor Pagnotta via Collatina tra via dell'Acqua Vergine e via Longoni è ancora via Laurentina tra via Vittorio Alpe e via del Fosso di Radicelli nelle due direzioni altre a chiusura su via Edmondo De Amicis tra via della Camilluccia e Piazzale dello Stadio Olimpico Inoltre a causa del crollo di un muro di cinta è chiusa via Salaria tra piazza di Priscilla via di Ponte Salario in direzione della tangenziale est il traffico è deviato su via di Tor Fiorenza difficile la situazione anche su via Pontina Dov'è il traffico è rallentato a causa del fondo stradale dissestato le aree tra Trigoria e Castel Romano chiusa via di Trigoria all'altezza di via Arena percorso alternativo via Mario Vinciguerra ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma.

