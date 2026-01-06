Il traffico a Roma al 6 gennaio 2026 alle 18:30 è fortemente influenzato dal maltempo che interessa il Lazio. Numerose strade sono allagate o chiuse a causa di allagamenti e smottamenti, con conseguente compromissione della viabilità in diverse zone della città. La situazione rimane critica, con sospensioni di alcune linee di bus e deviazioni del traffico. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare il sito di Luceverde Roma.

Luceverde Roma prosegue l'ondata di maltempo che sta interessando il Lazio è la capitale allerta meteo arancione per piogge e temporali e rischio smottamenti la situazione continua ad essere critica in diversi quadranti della città numerose le strade allagate e viabilità compromessa sospese anche in numerose linee di bus in particolare a causa dell'esondazione dell'aniene nella zona di Casal di San Basilio Tor Cervara chiuse via Tiburtina da via di Tor Cervara a raccordo anulare in questa direzione via di Tor Cervara ed altre strade nell'area circostante è chiuso Inoltre per allagamenti sulla via Appia il sottopasso tra il raccordo anulare è l'aeroporto di Ciampino chiuso Inoltre via Ardeatina 3 via Andrea Millevoi e via di Tor Pagnotta via Collatina 3 via dell'Acqua Vergine e via Longoni è ancora via Laurentina 3 via Vittorio Alpe e via del Fosso di Radicelli nei due sensi di marcia altre chiusura su via Edmondo De Amicis c'è tra via della Camilluccia Piazzale dello Stadio Olimpico inoltri a casa il crollo di un muro di cinta chiusa via Salaria tra piazza di Priscilla e via Ponte Salario in direzione della tangenziale est il traffico è deviato su via di Tor Fiorenza difficile la situazione anche su via Tina Dov'è il traffico è fortemente rallentato a causa del fondo stradale dissestato nelle aree tra Trigoria e Castel Romano ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-01-2026 ore 18:30

Leggi anche: Traffico Roma del 06-01-2026 ore 07:30

Leggi anche: Traffico Roma del 06-01-2026 ore 08:30

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Maltempo a Roma, un albero crolla e manda il traffico in tilt; Previsioni traffico Capodanno 2026; La Tangenziale Est chiude a Roma fino al 30 giugno: orari, chi non può transitare e come cambia il traffico; Centro storico a 30 all’ora: dal 15 gennaio Roma cambia passo, nuovi limiti e Ztl ridisegnata.

Traffico Roma del 06-01-2026 ore 18:30 - Luceverde Roma prosegue l'ondata di maltempo che sta interessando il Lazio è la capitale allerta meteo arancione per piogge e temporali e rischio ... romadailynews.it