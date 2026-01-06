Traffico Roma del 06-01-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma alle ore 16:30 del 6 gennaio 2026 è influenzato dall’ondata di maltempo che interessa la città e il Lazio. Piogge intense, allagamenti e temporali hanno causato numerose chiusure di strade e divieti, tra cui l’ordinanza per il giorno dell’Epifania che vieta eventi pubblici e l’accesso alle aree verdi. Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni di sicurezza e di consultare i canali ufficiali per aggiornamenti.

Luceverde Roma Bentrovati il traffico sulla principale rete viaria della capitale prosegue l'ondata di maltempo che sta interessando il Lazio diversi quadranti della città allerta meteo arancione per piogge e temporali anche di forte intensità si registrano allagamenti con traffico difficile su diverse strade il sindaco di Roma ha firmato un'ordinanza con cui ha vietato tutti gli eventi pubblici previsto per oggi giorno dell'epifania l'ordinanza prevede anche la chiusura dei cimiteri è il divieto di entrare nelle aree verdi Nei parchi nei giardini e nelle ville storiche nell'ordinanza ci sono anche raccomandazioni e indicazioni utili come evitare sotto passi argini dei fiumi e in generale zone a rischio allagamento ho ancora evitare l'attraversamento la sosta nelle aree verdi e strade alberate per il possibile vedi di rotture di rami anche di grandi dimensioni o cadute di alberi che potrebbero colpire le persone o intralciare le strade fretta è chiuso lo ricordiamo per allagamenti sulla via Appia il sottopasso tra il raccordo è l'aeroporto di Ciampino chiuso Inoltre via Ardeatina tra via Andrea Millevoi e via di Tor Pagnotta e tre via di Castel di Leva è via Torri di Castel di Leva chiusa anche via Collatina tra via dell'Acqua Vergine e via Longoni è ancora via Laurentina 3 via Vittorio Alpe e via del Fosso di Radicelli nelle due direzioni altre chiusura sul mondo di amici se tra via della Camilluccia e Piazzale dello Stadio Olimpico è via Salaria tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario in direzione della tangenziale est ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

