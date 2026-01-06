Traffico Roma del 06-01-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma il 6 gennaio 2026, alle ore 14:30, risulta intenso a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La città, sotto un’allerta arancione per piogge e temporali, ha adottato misure di sicurezza, tra cui la chiusura di alcuni accessi e divieti di accesso nelle aree verdi. Si consiglia di evitare sottopassi, rivi e zone soggette a allagamenti, e di monitorare gli aggiornamenti ufficiali per informazioni sulle chiusure e le limit

Luceverde Roma Bentrovati prosegue l'ondata di maltempo che sta interessando la capitale il Lazio allerta meteo arancione per piogge e temporali anche di forte intensità si registrano pagamenti con traffico difficile nei diversi quadranti della città il sindaco di Roma ha firmato un'ordinanza con cui ha vietato tutti gli eventi pubblici previsti per oggi giorno dell'epifania l'ordinanza prevede anche la chiusura dei cimiteri è il divieto di entrare nelle aree verdi Nei parchi nei giardini e nelle ville storiche nell'ordinanza ci sono anche raccomandazioni e indicazioni utili come evitare Sottopassi argini fiumi e in generale zone a rischio allagamento ho ancora evitare l'attraversamento la sosta nelle aree verdi e strade alberate il possibile verificarsi di rotture di rami anche di grandi dimensioni o di alberi che potrebbero colpire le persone o incrociare le strade fretta è chiuso lo ricordiamo per allagamenti sulla via Appia il sottopasso tra il raccordo anulare è l'aeroporto di Ciampino chiuso Inoltre Bear Sinatra via Andrea Millevoi e via di Tor Pagnotta e tre via di Castel di Leva è via Torri di Castel di Leva chiusa anche via Collatina tra via dell'Acqua Vergine e via Longoni è ancora via Laurentina 3 via Vittorio Alpe e via del Fosso di Radicelli nelle due direzioni altre chiusura sul mondo di amici se tra via della Camilluccia e Piazzale dello Stadio Olimpico è via Salaria 3 a piazza di Priscilla e via di Ponte Salario in direzione della tangenziale est ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

