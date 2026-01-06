Il traffico a Roma al 6 gennaio 2026 alle 11:30 risulta generalmente scorrevole, nonostante alcune criticità legate al maltempo. Diverse strade sono chiuse o interessate da allagamenti e detriti a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Si segnala inoltre la 48ª edizione della manifestazione benefica di 5 km nel parco di Villa Borghese, con partenza e arrivo nel cuore della città. Per aggiornamenti dettagliati, consultare il sito Roma.

Luceverde Roma Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale il maltempo continua tuttavia di interessare diversi quadranti della città è messa su diverse aree della Regione un allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico resta chiuso lo ricordiamo per allagamenti sulla via Appia il sottopasso tra il raccordo anulare l'aeroporto di Ciampino strada chiusa per fondo stradale scivoloso i miei de mondo De Amicis tra via della Camilluccia e Piazzale dello Stadio Olimpico per allagamenti Restano chiuse via Ardeatina tra via Andrea Millevoi e via di Tor Pagnotta la via Collatina tra via dell'Acqua Vergine via Longoni ed ancora entrato di via Laurentina tra via Vittorio Alpe via del Fosso di Radicelli in entrambi i sensi di marcia carreggiata chiusa sulla via Salaria per detriti sul manto stradale tra piazza di Priscilla via di Ponte Salario in direzione della tangenziale est è in pieno svolgimento lo ricordiamo la 48a edizione della del giocattolo manifestazione non competitiva di 5 km competizione con finalità puramente benefiche per la raccolta di giocattoli da distribuire poi Agli ospedali pediatrici della capitale e alle case famiglia il percorso è all'interno di Villa Borghese con arrivo sulla terrazza del Pincio termine evento previsto per 12:30 dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-01-2026 ore 11:30

