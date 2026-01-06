Traffico Roma del 06-01-2026 ore 07 | 30

Traffico a Roma alle 07:30 del 6 gennaio 2026. La situazione è generalmente scorrevole, sebbene il maltempo continui a interessare diversi quartieri. Sono ancora chiusi alcuni tratti, tra cui il sottopasso sulla via Appia tra il raccordo anulare e l’aeroporto di Ciampino, e via De Amicis tra via della Camilluccia e Piazzale dello Stadio Olimpico, a causa di allagamenti e fondo scivoloso. Aggiornamenti a cura della polizia locale di

Luceverde Roma Bentrovati traffico nel complesso scorrevole in queste ore sulla rete viaria della capitale il maltempo continua interessare diversi quadranti della città resta chiuso per allagamenti sulla via Appia il sottopasso tra il raccordo anulare l'aeroporto di Ciampino strada chiusa per fondo stradale scivoloso in via De Amicis tra via della Camilluccia e Piazzale dello Stadio Olimpico un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

Traffico a Roma, per battere gli ingorghi ecco il piano per ottenere più corsie preferenziali: rete da 180 chilometri - «Via al piano per 180 chilometri di corsie preferenziali», la chiave per rimettere in moto una città rimasta ingolfata nel traffico. roma.corriere.it

Roma chiusa al traffico nel weekend, stop alla circolazione per diverse ore: come fare - Sono previsti diversi stop alla circolazione nella Capitale tra oggi e domani, con strade chiuse e molte deviazioni. diregiovani.it

#Roma #viabilità Maltempo, su via Salaria traffico rallentato da via dei Prati Fiscali a via Montevarchi. x.com

Colosseo nel traffico (Roma). Nikon D810 24 70 - facebook.com facebook

