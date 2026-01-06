Traffico Lazio del 06-01-2026 ore 17 | 30

Il traffico sulla rete principale del Lazio presenta disagi a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Le piogge intense, i temporali e le basse temperature hanno provocato chiusure e deviazioni di strada, con rischio di allagamenti e smottamenti. Si consiglia di pianificare gli spostamenti con prudenza, rispettando le indicazioni ufficiali e verificando lo stato delle strade prima di partire. Per aggiornamenti, consultare fonti ufficiali e servizi di viabilità.

luce verde Lazio Bentrovati traffico sulla principale rete viaria della Regione l'udienza per il maltempo che sta interessando diverse aree del territorio allerta meteo arancione per piogge e temporali anche di forte intensità e rischio smottamenti e allagamenti con disagi sulla rete stradale è previsto Inoltre un forte calo delle temperature con possibili nevicate fino a quote collinari un'ulteriore invito alla massima prudenza nella guida il Roma per allagamenti chiuse diverse strade tra queste via Ardeatina tra via di Castel di Leva è via Torri di Castel di Leva è sotto via all'altezza di via Falcognana ti consigliano pertanto percorsi alternativi chiuse Inoltre su via Appia il sottopasso 3 raccordo anulare è l'aeroporto di Ciampino spostamenti agevolati oggi dello stop dei mezzi pesanti quelli superiori alle 7 tonnellate e mezza fermi fino alle 22 sull'intera rete viaria Nazionale Salvo naturalmente casi autorizzati per legge prorogati al 12 gennaio e lavori in provincia di Frosinone superstrada Sora Atina Cassino che resta chiusa e corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore e Belmonte Castello le deviazioni sulla provinciale 259 bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

