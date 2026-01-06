Tra riunioni all’alba e birra salvezza | così Chivu ha conquistato Parma
Cristian Chivu ha guidato Parma verso la salvezza in circa quattro mesi, con 13 partite e 16 punti. La sua presenza, caratterizzata da cortesia e professionalità, ha contribuito a consolidare il suo ruolo nel club. In questo periodo, ha dimostrato di saper affrontare le sfide con determinazione, mantenendo uno stile sobrio e rispettoso, elementi fondamentali per la stabilità e il successo della squadra.
Sono serviti più o meno quattro mesi, 13 partite, 16 punti e una salvezza miracolosa a Cristian Chivu per farsi rimanere dentro Parma e la sua cordialità, i suoi modi cortesi ma distaccati. In questo tempo l’allenatore rumeno si è fatto piacere pure l’aria snob tipica di chi abita un po’ più in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
