Tra riunioni all’alba e birra salvezza | così Chivu ha conquistato Parma

Cristian Chivu ha guidato Parma verso la salvezza in circa quattro mesi, con 13 partite e 16 punti. La sua presenza, caratterizzata da cortesia e professionalità, ha contribuito a consolidare il suo ruolo nel club. In questo periodo, ha dimostrato di saper affrontare le sfide con determinazione, mantenendo uno stile sobrio e rispettoso, elementi fondamentali per la stabilità e il successo della squadra.

