Tra boschi toscani e borghi marchigiani la Befana ha più di una dimora | luoghi reali dove folklore riti contadini e tradizioni locali si mischiano

Tra i boschi toscani e i borghi marchigiani, la figura della Befana si radica in tradizioni antiche e rituali locali. Ogni anno, durante la notte dell’Epifania, questa figura porta dolci e carbone, simboli di bontà e comportamenti durante l’anno passato. Questi luoghi rappresentano un patrimonio di folklore e riti contadini che si tramandano nel tempo, mantenendo viva una tradizione autentica e radicata nel territorio.

O gni anno arriva di notte, carica di dolci per chi si è comportato bene e di carbone per chi ha una lista un po’ più lunga di buoni propositi per l’anno nuovo. La Befana è una figura antica, che nel tempo si è trasformata intrecciando riti pagani e tradizione cristiana. Nell’immaginario collettivo restano le calze rattoppate, i dolci nascosti e l’ instancabile scopa con cui vola tra i tetti nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. Ma da dove parte davvero la Befana? Dove vive il resto dell’anno? La risposta è sorprendentemente concreta e affonda le radici nel cuore delle tradizioni contadine italiane. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Dove vive la Befana quando non vola sopra i nostri tetti?.

