Toscana Rossa non parteciperà
Toscana Rossa non parteciperà alle prossime elezioni amministrative di Pistoia. La scelta deriva dalla volontà di rinnovare il proprio impegno e di valutare nuove strategie politiche, lasciando temporaneamente da parte il simbolo conosciuto alle recenti Regionali. Questa decisione segna un momento di riflessione e possibile riorganizzazione per il partito, che continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione del contesto locale.
Alle prossime elezioni amministrative pistoiesi il simbolo di Toscana Rossa, almeno per come è stato conosciuto alle Regionali di ottobre, non sarà presente. A dirlo sono le segreterie provinciali di Possibile e Rifondazione Comunista, alla luce anche della recente riunione che si è tenuta una settimana fa esatta al circolo HoChiMinh di porta al Borgo fra iscritti e simpatizzanti per capire che tipo di percorso intraprendere e in attesa dell’arrivo, nella stessa location, questo venerdì per una cena con l’ex candidata presidente regionale di questo schieramento, Antonella Bundu. Il simbolo non ci sarà perché due delle tre zampe del cartello politico – ovvero Possibile e Rifondazione Comunista – hanno dato il loro ok a far parte del "campo largo" promosso dal Pd che comprende dieci schieramenti dell’area di centro, moderata e di sinistra, lasciando da soli Potere al Popolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Jasmine Paolini parteciperà al Million Dollar 1 Point Slam: la toscana al via di una curiosa competizione con Sinner, Alcaraz e altri
Leggi anche: Governo, Giuli: “Toscana rossa si è rifugiata in un cubo nero”
"Toscana Rossa non parteciperà" - Alle prossime elezioni amministrative pistoiesi il simbolo di Toscana Rossa, almeno per come è stato conosciuto alle Regionali di ... msn.com
Elezioni Pistoia, l'annuncio: "Sigla e simbolo Toscana Rossa non saranno presenti" - Possibile e il Partito della Rifondazione Comunista di Pistoia confermano la propria volontà di contribuire alla costruzione di un progetto di governo ... gonews.it
Regionali: ricorso Toscana Rossa, udienza al Tar il 18 febbraio - Udienza il 18 febbraio davanti al Tar della Toscana per il ricorso di Toscana Rossa a seguito delle Regionali dello scorso ottobre. ansa.it
La Toscana rossa reginetta di #realpolitik contento baffino x.com
La chiusura del Metropolitan non è solo un fatto tecnico. Per Antonella Bundu (Toscana Rossa) è lo specchio della crisi di Piombino: lavoro che scompare, territorio svuotato, spazi collettivi cancellati. «Il cinema deve riaprire. Senza cultura non c’è futuro». - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.