Toscana Rossa non parteciperà alle prossime elezioni amministrative di Pistoia. La scelta deriva dalla volontà di rinnovare il proprio impegno e di valutare nuove strategie politiche, lasciando temporaneamente da parte il simbolo conosciuto alle recenti Regionali. Questa decisione segna un momento di riflessione e possibile riorganizzazione per il partito, che continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione del contesto locale.

Alle prossime elezioni amministrative pistoiesi il simbolo di Toscana Rossa, almeno per come è stato conosciuto alle Regionali di ottobre, non sarà presente. A dirlo sono le segreterie provinciali di Possibile e Rifondazione Comunista, alla luce anche della recente riunione che si è tenuta una settimana fa esatta al circolo HoChiMinh di porta al Borgo fra iscritti e simpatizzanti per capire che tipo di percorso intraprendere e in attesa dell’arrivo, nella stessa location, questo venerdì per una cena con l’ex candidata presidente regionale di questo schieramento, Antonella Bundu. Il simbolo non ci sarà perché due delle tre zampe del cartello politico – ovvero Possibile e Rifondazione Comunista – hanno dato il loro ok a far parte del "campo largo" promosso dal Pd che comprende dieci schieramenti dell’area di centro, moderata e di sinistra, lasciando da soli Potere al Popolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Toscana Rossa non parteciperà"

Leggi anche: Jasmine Paolini parteciperà al Million Dollar 1 Point Slam: la toscana al via di una curiosa competizione con Sinner, Alcaraz e altri

Leggi anche: Governo, Giuli: “Toscana rossa si è rifugiata in un cubo nero”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

"Toscana Rossa non parteciperà" - Alle prossime elezioni amministrative pistoiesi il simbolo di Toscana Rossa, almeno per come è stato conosciuto alle Regionali di ... msn.com