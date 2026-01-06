Toscana allerta ghiaccio su tutta la regione | scuole chiuse mercoledì 7 gennaio La mappa dei comuni

L’allerta ghiaccio ha portato alla chiusura delle scuole in diversi comuni della Toscana mercoledì 7 gennaio. La regione, interessata da un’allerta gialla, ha adottato questa misura per garantire la sicurezza di studenti e cittadini. Di seguito, la mappa aggiornata dei comuni coinvolti, con dettagli sulle zone interessate.

Scuole chiuse il 7 gennaio in alcuni comuni delle province di Pisa, Firenze e Arezzo a causa dell'allerta gialla per ghiaccio estesa a tutta la Toscana. Il presidente Giani segnala rischi fin dal mattino, mentre le nevicate sono in graduale attenuazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

