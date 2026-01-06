Torna BAlloon il festival per gli appassionati di fumetto

Torna BAlloon, il festival dedicato agli appassionati di fumetto. Sabato 17 e domenica 18 gennaio, due giorni di incontri, esposizioni e approfondimenti per chi desidera scoprire e riscoprire il mondo del fumetto. Un’occasione per appassionati e curiosi di condividere la propria passione e conoscere nuovi autori e opere.

Sabato 17 e domenica 18 gennaio i fumetti torneranno protagonisti di una due giorni per appassionati e curiosi. Balloon, il Festival del fumetto promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Creative Comics, porterà in città molti grandi autori italiani di Marvel, Topolino, Tex Willer, Diabolik, Dylan Dog e tanti altri. Il tema di questa terza edizione, il cui direttore artistico è Daniele Statella, autore noto a livello nazionale e punto di riferimento del settore, è Dal Fumetto al Cinema, passando per l’animazione. Clou della due giorni, che si svolgerà a Villa Calcaterra di via Magenta 70, la mostra dedicata al personaggio de La Linea di Osvaldo Cavandoli, con la proiezione di un documentario esclusivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torna BAlloon, il festival per gli appassionati di fumetto Leggi anche: Balloon Museum torna a Milano con Eupho?ia – Art is in the Air Leggi anche: A Castel Bolognese il festival del fumetto Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Torna BAlloon, il festival per gli appassionati di fumetto; BAlloon-Festival: due giorni di fumetti a Busto Arsizio. Torna BAlloon, il festival per gli appassionati di fumetto - Sabato 17 e domenica 18 gennaio i fumetti torneranno protagonisti di una due giorni per appassionati e curiosi. ilgiorno.it

Non c'è festa che si rispetti senza palloncini! Lo speciale Balloon Party di Folletta Francy ti lascerà tornare a casa con la magia negli occhi e un regalino tra le mani. Ti aspettiamo sabato 27 dicembre dalle 16:00 nella nostra galleria. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.