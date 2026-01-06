Torino Mirafiori riscaldamento guasto nelle case popolari Atc | decine di inquilini al freddo accendono stufette elettriche
Da ieri, 5 gennaio, alcune abitazioni popolari ATC a Torino Mirafiori sono senza riscaldamento a causa di un guasto all’impianto. Le famiglie interessate, nelle palazzine di corso Agnelli e via De Bernardi, si trovano a dover affrontare il freddo, costrette ad accendere stufe elettriche per riscaldarsi. La situazione evidenzia ancora una volta le difficoltà di alcuni residenti nel garantire il comfort nelle proprie abitazioni.
Da ieri, 5 gennaio, decine di famiglie che vivono nelle case popolari Atc sono al freddo. Succede nelle palazzine di corso Agnelli e via De Bernardi, dove si è verificato un guasto all’impianto di riscaldamento. Inizialmente si è parlato di novanta appartamenti coinvolti, ma secondo gli ultimi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Termosifoni, si accendono circa 400 centrali termiche nelle case Atc: come risparmiare e dove segnalare i guasti
Leggi anche: Guasto al riscaldamento: scuola al freddo a Baranzate
Torino: guasto all’impianto di riscaldamento delle case Atc a Mirafiori: 90 famiglie al freddo - Guasto al riscaldamento nelle case Atc di Mirafiori: circa 90 famiglie al freddo tra corso Agnelli e via De Bernardi ... quotidianopiemontese.it
Emergenza freddo a Mirafiori Nord: decine di alloggi popolari senza riscaldamento da giorni - Da ieri, 5 gennaio, decine di famiglie residenti nelle case popolari Atc di Mirafiori Nord, tra corso Giovanni Agnelli e via De Bernardi, stanno affrontando giornate e notti al freddo a causa di un gr ... giornalelavoce.it
Torino Mirafiori, riscaldamento guasto nelle case popolari Atc: decine di inquilini al freddo accendono stufette elettriche - Succede nelle palazzine di corso Agnelli e via De Bernardi, dove si è verificato un guasto all’impianto di ris ... torinotoday.it
++ ’ ++ L’Ippodromo di Mirafiori, a Torino, è stato uno dei principali impianti dell’ippica italiana dalla sua inaugurazione nel 1906 fino alla chiusura definitiva. Sorgeva in un’area allora periferica, oggi compresa tra corso Unio - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.