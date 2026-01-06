Torino Mirafiori riscaldamento guasto nelle case popolari Atc | decine di inquilini al freddo accendono stufette elettriche

Da ieri, 5 gennaio, alcune abitazioni popolari ATC a Torino Mirafiori sono senza riscaldamento a causa di un guasto all’impianto. Le famiglie interessate, nelle palazzine di corso Agnelli e via De Bernardi, si trovano a dover affrontare il freddo, costrette ad accendere stufe elettriche per riscaldarsi. La situazione evidenzia ancora una volta le difficoltà di alcuni residenti nel garantire il comfort nelle proprie abitazioni.

