Il Tribunale di Monza dispone di diverse sedi distaccate, alcune di proprietà comunale e altre affittate, con costi annui vicini ai 700mila euro. Recenti segnalazioni evidenziano problemi di presenza di topi e insetti negli archivi distaccati, oltre a impianti da rifare nella cancelleria civile. Queste criticità richiedono interventi di manutenzione per garantire un ambiente di lavoro adeguato e sicuro.

Il Tribunale di Monza è dislocato anche in un’altra decina di sedi distaccate più o meno distanti, alcune di proprietà comunale a loro volta bisognose di manutenzione, e le altre per cui ogni anno vengono pagati affitti per quasi 700mila euro. A pochi passi dal Palazzo di piazza Garibaldi c’è la sede di via Vittorio Emanuele, che ospita parte delle cancellerie civili e i relativi giudici. Ha bisogno di interventi di manutenzione straordinaria come l’uscita di emergenza, il rifacimento dell’impianto elettrico, la realizzazione dell’impianto di aerazione delle aule, la sostituzione dei serramenti, il rifacimento dei pavimenti e dei bagni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Topi e insetti negli archivi distaccati. Impianti da rifare in cancelleria civile

Leggi anche: I dipendenti dell'Urbanistica distaccati negli uffici della Procura per evitare indagini e guai: l'accordo Salva-Varese

Leggi anche: Napoli, negli archivi la memoria si fa fotografia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Topi e insetti negli archivi distaccati. Impianti da rifare in cancelleria civile.

Topi e insetti negli archivi distaccati. Impianti da rifare in cancelleria civile - Il Tribunale di Monza è dislocato anche in un’altra decina di sedi distaccate più o meno distanti, alcune di proprietà comunale a loro volta bisognose di manutenzione, e le altre per cui ogni anno ... msn.com