Tonno da primato | venduto a Tokyo all’asta più cara della storia

Un tonno di altissima qualità è stato venduto a Tokyo all’asta più costosa di sempre, segnando un momento importante per il mercato ittico e la cultura gastronomica giapponese. Questo evento rappresenta un punto di riferimento nel settore, sottolineando l’importanza del tonno come prodotto di pregio e simbolo di tradizione. La vendita storica apre un nuovo capitolo nel commercio di questa prelibatezza, attirando l’attenzione di appassionati e operatori del settore.

Un gigante dei mari scatenato un’asta da record per inaugurare il nuovo anno, simbolo di cultura e mercato. Un tonno da 243 chilogrammi ha fatto notizia mondiale durante la prima asta del 2026 al celebre mercato ittico di Toyosu, a Tokyo. L’esemplare, pescato al largo di?ma, nel nord del Giappone, è stato venduto per 510,3 milioni di yen (circa 3,2 milioni di dollari, ovvero circa 2,8 milioni di euro ), stabilendo il prezzo più alto di sempre per un singolo tonno battuto all’asta in Giappone. L’acquirente è Kiyomura Corporation, la società che gestisce la famosa catena di ristoranti Sushizanmai il cui presidente, Kiyoshi Kimura, soprannominato il “ Tuna King ”, ha dichiarato di aver puntato all’investimento non solo per la qualità eccezionale del pesce, ma anche come gesto di augurio e buon auspicio per l’anno nuovo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Tonno da primato: venduto a Tokyo all’asta più cara della storia Leggi anche: Tokyo, record per un tonno rosso Oma da 243 chili: venduto all'asta per 3,2 milioni di dollari Leggi anche: Frida Kahlo diventa la pittrice più cara del mondo, l’asta chiusa a 54,7 milioni: il suo quadro da record Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tonno rosso da 243 kg battuto a Tokyo per 2,8 milioni di euro, nuovo record all’asta di Capodanno; Com'è possibile che un tonno costi milioni di Euro: pesce di 243 kg venduto in Giappone a cifra record; Record al mercato del pesce di Tokyo: tonno rosso venduto a 2,78 milioni di euro; Tokyo, nuovo record all'asta del pesce di inizio anno: tonno rosso da 243 chili venduto a 2,8 milioni di euro | Il video. Tokyo, tonno rosso da 243 chili venduto all’asta per 3,2 milioni di dollari - Nei giorni scorsi un tonno rosso da 243 chilogrammi è stato venduto per la cifra record di 510 milioni di yen (3,2 milioni di dollari) alla prima asta del 2026 al mercato del pesce Toyosu di Tokyo. blitzquotidiano.it

