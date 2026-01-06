Tomb Raider | Jason Isaacs e Sigourney Weaver confermati nel cast del reboot

Amazon MGM Studios ha annunciato la presenza di Jason Isaacs e Sigourney Weaver nel cast del reboot della serie Tomb Raider, interpretato da Sophie Turner nei panni di Lara Croft. La conferma dei due attori prestigiosi arricchisce il progetto, che mira a riproporre il celebre mito in una nuova versione televisiva. La serie si propone di offrire un’interpretazione fedele e coinvolgente della celebre avventuriera.

Amazon MGM Studios ha confermato due ingressi di peso nel cast della nuova serie ispirata al mito di Tomb Raider, il reboot con Sophie Turner nei panni di Lara Croft: Jason Isaacs (Dune, Harry Potter) e Sigourney Weaver (Alien, Avatar). Le voci sull’ingaggio di Jason Isaacs e Sigourney Weaver sono circolate in rete per settimane ( qui il nostro articolo ), ma soltanto oggi è arrivata la conferma ufficiale. Secondo il post di Deadline, Isaacs darà volto a Atlas DeMornay, uno dei ruoli canonici della saga videoludica, mentre la Weaver sarà Evelyn Wallis, una donna misteriosa e ambiziosa che desidera sfruttare il talento di Lara. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

