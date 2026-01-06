Tomassini leader infinito della Rinascita | Vittoria importante in una partita difficile

L’articolo analizza la recente vittoria di Giovanni Tomassini, figura di spicco nella Rinascita, in una sfida complessa. Attraverso le parole di Loriano Zannoni, si evidenzia come il talento e l’esperienza di Tomassini siano stati determinanti nel risultato, consolidando il suo ruolo come leader della squadra. Un approfondimento che mette in luce le qualità di un giocatore capace di affrontare anche le sfide più impegnative con sobrietà e competenza.

di Loriano Zannoni Il bello è che da lui te l’aspetti. La magia, l’invenzione, il canestro impossibile, tutto nel carniere di Giovanni Tomassini. Da una vita è specialista in giocate extraterrestri e a Torino ne è arrivata un’altra. Dal 64 pari, ecco la tripla della vittoria con la mano in faccia di un 2.11 come Marco Cusin. Su una gamba sola, con parabola infinita. Canestro. "Una volta che mi è tornata la palla dopo averla passata a Marini credevo di poter tirare subito – confessa proprio Tomassini -, poi ho visto Cusin saltare. Diciamo la verità, il fatto di poter gestire un’azione del genere sulla situazione di parità aiuta, ti tranquillizza un po’ di più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tomassini, leader infinito della Rinascita: "Vittoria importante in una partita difficile" Leggi anche: Napoli, McTominay è un leader, Neres e Lang giocatori importanti, partita difficile a Roma Leggi anche: Napoli, McTominay è un leader, Neres e Lang giocatori importanti, partita difficile a Roma Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tomassini, leader infinito della Rinascita: "Vittoria importante in una partita difficile" - Il capitano biancorosso ha segnato il tiro decisivo nel finale contro Torino: "Anche con le assenze sappiamo di essere forti" ... sport.quotidiano.net

Tomassini, atto terzo. "Alla Rinascita sono felice. Saremo protagonisti» - Giovanni Tomassini prolunga il suo contratto con Rbr e giocherà anche nel 2025/2026 in maglia RivieraBanca. ilrestodelcarlino.it

La Rinascita stavolta bada al sodo. Marini e Tomassini piegano Roseto - Robinson 10 (5/11, 0/3), Denegri 3 (1/3, 0/5), Marini 17 (5/11, 2/7), Ogden 9 (4/7, 0/2), Simioni 5 (2/3, 0/1), Tomassini 19 (1/2, 5/7), Pollone 1 (0/2 da tre), Camara 21 (7/9), Georgescu ... ilrestodelcarlino.it

“” Vladimir Putin torna ad attaccare l’Europa e i suoi leader. Per il presidente russo i politici in Europa stanno alzando il “livello di isteria” e “alimentando timori” sull’inevitabilità di u - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.