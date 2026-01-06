La TNA Wrestling ha annunciato l’ingaggio di BDE, noto creatore di contenuti su YouTube con oltre un milione di iscritti, che diventerà un wrestler della compagnia. Questa collaborazione segna un passo importante per la crescita e la diversificazione del roster di TNA, integrando nuove figure provenienti dal mondo digitale. La decisione mira a rafforzare il legame tra il pubblico online e l’universo del wrestling professionistico.

La TNA Wrestling ha ufficializzato l’ingaggio di BDE, content creator specializzato in wrestling con oltre un milione di iscritti su YouTube. La notizia, anticipata da The Sportster, è stata confermata oggi dalla compagnia con un comunicato ufficiale. Chi è BDE, da YouTube al ring. BDE, pseudonimo di Brandon Collymore, è nato nel New Jersey e cresciuto ad Atlanta. Ha iniziato a creare contenuti online a 14 anni e da quasi 12 anni produce video dedicati al wrestling, arrivando a totalizzare fino a sei milioni di visualizzazioni. Il nome del canale, originariamente “BrandonDoesEverything”, è stato abbreviato in BDE quando ha deciso di concentrarsi esclusivamente sul wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: Messo sotto contratto BDE, lo YouTuber sarà un wrestler della compagnia

Leggi anche: Zachary Wentz elogia lo youtuber BDE

Leggi anche: TNA: Matt e Jeff Hardy infiniti, per loro in arrivo rinnovo e contratto più ricco della compagnia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Le forti precipitazioni delle ultime ore hanno messo sotto pressione alcune aree del territorio del Municipio IX Roma EUR, facendo emergere criticità legate all’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua e alla tenuta del sistema idraulico. Si registrano situazioni - facebook.com facebook

Mi avete messo un sacco di cuoricini sotto a un post in cui dicevo solo: "Ciao". Certo che, pure voi, a semplificazioni state messi bene... #buon2026 x.com