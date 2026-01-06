TNA e WWE insieme fino al 2028 | Dateci qualità!

TNA e WWE continueranno a collaborare fino al 2028, offrendo ai fan un prodotto di qualità. In questo periodo di transizione, Zona Wrestling rimane al vostro fianco per aggiornarvi sulle novità e sugli eventi più importanti nel mondo del wrestling. Restate con noi per seguire tutte le evoluzioni di questa partnership e prepararsi agli appuntamenti futuri, a partire dalla prima puntata di iMPACT del 2026.

Ben ritrovati cari lettori di Zona Wrestling, buon anno e buona Epifania a voi tutti. Dopo lo speciale sugli Awards TNA e quello con i match migliori del 2025 visti nella federazione di Nashville, è tempo di ripartire e per farlo serve obbligatoriamente proiettarsi verso la prossima puntata di iMPACT, la prima live del 2026 (il 15 gennaio ndr), la quale precederà Genesis previsto due giorni più tardi. Ebbene, come arriva la compagnia in vista di questi due importantissimi eventi? Sicuramente carica, essendoci di mezzo il debutto su un nuovo (e importante) network televisivo quale è AMC Networks. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net

