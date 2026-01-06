Thiago Motta ritorno vicino | la destinazione è inaspettata

Thiago Motta potrebbe presto tornare nel calcio italiano, ma la sua prossima destinazione è ancora da scoprire. Dopo aver lasciato il suo incarico precedente, si apre un nuovo capitolo per l’ex allenatore della Juventus. Questa possibilità rappresenta una novità significativa nel panorama calcistico e suscita interesse tra appassionati e addetti ai lavori. Ecco tutto quello che si sa finora sulla possibile nuova avventura di Motta.

Novità importantissima per quel che concerne il futuro di Thiago Motta: ecco da dove potrebbe ripartire l’ex allenatore della Juve. Lo scorso 23 marzo veniva esonerato dalla Juventus al termine di una serie di risultati davvero negativi e da quel giorno Thiago Motta attende un progetto ambizioso per tornare in panchina. L’allenatore brasiliano naturalizzato italiano, ancora sotto contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2027, potrebbe ripartire a sorpresa dalla Premier League. Thiago Motta (Ansa Foto) – Calciomercato.it Lo riferisce in queste ore la redazione di ‘RadioRadio’, secondo cui il nome di Thiago Motta sarebbe finito sul taccuino della dirigenza del West Ham che vive un momento tutt’altro che felice in Inghilterra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Thiago Motta, ritorno vicino: la destinazione è inaspettata Leggi anche: Thiago Motta, spunta una nuova destinazione per la panchina. Ma a ‘bloccare’ tutto potrebbe essere un ex Juve! L’indiscrezione Leggi anche: Juventus, Thiago Motta vicino alla Real Sociedad Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Danilo, nostalgia Juve: ritorno speciale allo Stadium per la sfida contro il Lecce; Clamoroso Juventus, contatti ufficiali per il ritorno di Chiesa. E ci pensa anche il Napoli; Juventus, si lavora per il ritorno di Chiesa: il nodo è il prestito; Juventus-Chiesa, da dove nasce la rottura e perché ora può tornare. Thiago Motta, svolta per il ritorno: sulla panchina della Nazionale - Il punto sul tecnico italobrasiliano viene tracciato dal giornalista francese Valentin Feuillette di ‘Footmercato’. calciomercato.it Una panchina per tre: spunta anche Thiago Motta - Ancora sotto contratto con la Juventus, Thiago Motta nel recente passato ha valutato e rifiutato varie opzioni. calciomercato.it

Thiago Motta dice sì: esonero in Serie A e panchina all’ex Juve - Ultim'ora in serie A e Thiago Motta è vicinissimo al ritorno in panchina. diregiovani.it

