Theo Hernández, attualmente in Arabia Saudita, continua a valorizzare la propria carriera con una stagione positiva. Pur non escludendo un ritorno in Europa, il giocatore mantiene un’apertura verso nuove opportunità, senza chiudere definitivamente le porte al Vecchio Continente. La sua situazione riflette un percorso di crescita e riflessione, lasciando spazio a future decisioni nel calcio che conta.

Theo Hernández non ha chiuso la porta all’Europa. L’ha solo accostata, prendendosi tempo. In Arabia Saudita il terzino francese sta vivendo una stagione produttiva, numeri alla mano, ma l’orizzonte resta aperto e lo sguardo continua a tornare verso il calcio che conta davvero. E verso l’Italia, soprattutto. Il suo presente è all’ Al-Hilal, allenato da Simone Inzaghi, con un contratto lungo e ricchissimo che lo lega fino al 2028. Ma il futuro, quello vero, è materia ancora fluida. Nelle ultime settimane, a bassa voce ma con una certa insistenza, ha ripreso a circolare un’ipotesi che fino a poco tempo fa sembrava fantacalcio: Juventus. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Theo Hernández, Arabia oggi e Europa domani: la Juventus resta sullo sfondo

Leggi anche: Theo Hernandez verso l’Italia: pista Juve dall’Arabia

Leggi anche: Milan, Bartesaghi: “Bisogna prendere esempio da Modric. Theo Hernández lo seguo in Arabia, ma …”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Milan, Theo in Arabia: arriva il terzino dalla Premier - Il terzino francese è pronto ad accettare la destinazione in Premier: la svolta Tutto può cambiare nelle prossime ore per ... calciomercato.it

Le ultime su Nkunku, sull’eventuale sostituto e la verità su #TheoHernandez in bianconero - facebook.com facebook