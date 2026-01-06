The Lowdown il lato oscuro di Disney+

“The Lowdown” è una serie di fine 2025 disponibile su Disney+ in Italia, uscita il giorno di Santo Stefano. Con un approccio sobrio e riflessivo, esplora il lato più oscuro di Disney+, offrendo uno sguardo approfondito su temi complessi e meno noti. Senza eccessi o sensazionalismi, si propone come una delle produzioni più interessanti e discusse di inizio 2026 nel panorama televisivo italiano.

«Il bene nel male», come cantava la rapper italiana Madame. Questo potrebbe essere il sottotitolo di The Lowdown serie di fine 2025 uscita in Italia il giorno di Santo Stefano su Disney+ e pronta ad affermarsi, senza grandi proclami, come una delle serie più guardate, apprezzate e discusse di questo inizio 2026 nel nostro Paese. Ideata da Sterlin Harjo, The Lowdown è un dramma ambizioso che mescola giornalismo d’inchiesta, politica e famiglia, affidando la trama all’istrionica recitazione di Ethan Hawke, un protagonista scomodo e in nulla conciliabile con i canoni dell’eroe positivo. Hawke interpreta Lee Raybon, giornalista indipendente che si definisce Truthstorian, ovvero al servizio esclusivo della verità, senza bandierine ideologiche di nessun tipo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - “The Lowdown”, il lato oscuro di Disney+ Leggi anche: Il lato oscuro dei Testimoni di Geova Leggi anche: Amministratori di sostegno, il lato oscuro della tutela Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. In Onda, Renzi spiana Stefano Feltri: Chiese al re d'Olanda di cosa si occupasse... | .it; Assalto a portavalori con chiodi e fumogeni: esplode il caos sulla A14, cos'è successo | .it; Mantova, molesta una ragazza e tira fuori la pistola: poi massacra di botte gli agenti | .it; Aggredito da un pitbull: la moglie accoltella il cane, dramma a Roma | .it.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.