Tetto di una palazzina mangiato dalle fiamme a Codogno | undici famiglie sfollate

Questa mattina a Codogno, in via Pietrasanta, un incendio ha interessato il tetto di una palazzina di sette appartamenti, causando l’evacuazione di undici famiglie. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere i danni e mettere in sicurezza gli occupanti. L’incidente è sotto verifica per accertare le cause e valutare eventuali interventi di ripristino.

Codogno (Lodi), 6 gennaio 2025 – Momenti di puro terrore questa mattina in via Pietrasanta, dove un violento incendio ha letteralmente "mangiato" il tetto di un palazzina di sette appartamenti. Il rogo, scaturito probabilmente da una scintilla della canna fumaria, ha costretto alla fuga precipitosa oltre venti persone. L'allarme è scattato intorno alle 10.30. All'interno dell'appartamento da cui sono partite le fiamme si trovavano una donna e le sue due figlie, riuscite a mettersi in salvo appena in tempo. Il fuoco ha aggredito rapidamente la struttura in legno del sottotetto, distruggendo completamente cinque abbaini.

