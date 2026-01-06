Terzo casello si accelera Rimini consegna il report ad Autostrade | L’opera è sostenibile

Il report consegnato da Rimini ad Autostrade conferma la sostenibilità del progetto per il terzo casello autostradale, situato vicino alla Fiera di Santa Giustina. L'iniziativa, portata avanti grazie alla collaborazione tra il sindaco Jamil Sadegholvaad, il ministro Matteo Salvini e altri interlocutori, punta a migliorare la viabilità locale e a sostenere lo sviluppo dell’area. La decisione rappresenta un passo importante nell’ambito delle infrastrutture della regione.

Si alza la sbarra che porta verso il terzo casello autostradale per Rimini. Erano i giorni del Meeting quando il sindaco Jamil Sadegholvaad, grazie anche alla collaborazione dell’onorevole Jacopo Morrone, della Lega, incontrava il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per impostare un dialogo con Società Autostrade e rendere concreta la possibilità di procedere con un terzo casello all’altezza di Santa Giustina, a poca distanza dalla Fiera. Oggi quel percorso non solo è proseguito, ma vede a breve una tappa importante. "Avremo un incontro per la metà di gennaio con Società Autostrade – premette l’assessore ai Lavori pubblici e mobilità, Mattia Morolli –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

