Terrore e silenzio nelle strade di Caracas dopo il raid americano | Non cambia niente paura anche di usare il cellulare

Dopo il raid americano, le strade di Caracas sono caratterizzate da un clima di silenzio e tensione. La paura si percepisce in ogni sguardo, rendendo difficile anche solo avvicinarsi per chiedere un commento. La popolazione sembra ancora scossa dall'evento, e il timore di ripercussioni si estende a ogni aspetto della vita quotidiana. La situazione rimane incerta, con poche voci che si fanno spazio nel silenzio della città.

Tra le strade di Caracas, due giorni dopo il raid americano, le bocche restano cucite. E provare ad avvicinare qualcuno per chiedere un commento sulla situazione, è quasi impossibile. Tutti hanno paura, sanno che una sola parola potrebbe costargli l'arresto. «Non ci fidiamo neanche di parlare al telefono. Temiamo i controlli dei colectivos, i paramilitari che fanno i posti di blocco e setacciano.

Silenzio spettrale a Caracas, strade vuote e negozi chiusi - A convincere gli abitanti della capitale a restare chiusi in casa è anche il timore della repressione, e degli arresti di massa, che nell'ultimo anno hanno portato nelle prigioni oltre mille detenuti, ... ansa.it

Caracas, spari vicino al palazzo presidenziale: città in allerta dopo il raid Usa - Caracas è stata scossa lunedì sera da colpi d’arma da fuoco ed esplosioni nei pressi del palazzo presidenziale di Miraflores, nel cuore ... huffingtonpost.it

