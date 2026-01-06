La Polizia Penitenziaria di Terni esprime il proprio cordoglio per la perdita di Massimo Di Angelantonio, scomparso improvvisamente all’età di 49 anni. Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria dell’Umbria si unisce al dolore della famiglia e dei colleghi, ricordando con rispetto la figura di un professionista prematuramente scomparso.

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria dell’Umbria ha comunicato “profondo dolore e un senso di incredulità” per la tragica e prematura scomparsa del collega Massimo Di Angelantonio, avvenuta improvvisamente all’età di 49 anni. A darne notizia è il Segretario Regionale Fabrizio Bonino, a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Terni, la polizia Penitenziaria piange la tragica e prematura scomparsa di Massimo Di Angelantonio

