Ternana punti e autostima | La vittoria del gruppo

La Ternana dimostra compattezza e determinazione nella recente vittoria contro il Livorno. La squadra ha saputo adattarsi alle difficili condizioni del campo, mostrando autostima e spirito di gruppo. Questo risultato rafforza l’autorevolezza del team e rappresenta un segnale positivo per il proseguo della stagione, confermando l’importanza del lavoro di squadra e della resilienza in campo.

Fere con grande compattezza, autostima e grinta. E arrivano anche i complimenti del patron Rizzo. Contro il Livorno si è vista una Ternana da combattimento, in grado di mettere da parte le qualità tecniche per adattarsi in modo progressivo al terreno di gioco che era ai limiti della praticabilità. Il percorso della squadra, ora 7a in classifica insieme a Campobasso, Pianese e Carpi (Vis Pesaro e Guidonia sono un punto sopra), continua a rivelarsi di notevole livello. Continua a tramutarsi in rabbia positiva il rammarico nel pensare che sono 34 i punti conquistati sul campo (inclusi i 3 della vittoria in casa del Rimini) per giunta dopo le due sconfitte iniziali quando il gruppo non era ancora tale.

