Termina il Giubileo | quando sarà il prossimo?

Il Giubileo del 2025 segna la fine di un importante ciclo di celebrazioni religiose. La Chiesa ha già annunciato le prossime tappe, con un Anno Santo straordinario previsto per il 2033, seguito dal ritorno al ciclo ordinario di celebrazioni giubilari. Questi eventi rappresentano momenti significativi di riflessione e spiritualità per i fedeli di tutto il mondo.

