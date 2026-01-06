Tenta il furto in un ristorante di barriera Repubblica il proprietario vede la scene sullo smartphone | 40enne bloccato
Un tentativo di furto è stato sventato in un ristorante di Barriera di Repubblica. Il proprietario, che ha assistito alla scena in diretta tramite il suo smartphone, ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri hanno intercettato e fermato un 40enne di origine macedone, successivamente denunciato. L’intervento tempestivo ha evitato ulteriori danni e garantito la sicurezza del locale.
Ha visto in diretta dal suo smartphone il tentativo di furto, all'interno del suo ristorante a barriera Repubblica ed ha chiamato i carabinieri, che sono riusciti a bloccare un 40enne di origine macedone, poi denunciato. L'uomo è stato individuato in strada a pochi passi dal locale: aveva ancora. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
