Tenta il furto in un ristorante di barriera Repubblica il proprietario vede la scene sullo smartphone | 40enne bloccato

Un tentativo di furto è stato sventato in un ristorante di Barriera di Repubblica. Il proprietario, che ha assistito alla scena in diretta tramite il suo smartphone, ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri hanno intercettato e fermato un 40enne di origine macedone, successivamente denunciato. L’intervento tempestivo ha evitato ulteriori danni e garantito la sicurezza del locale.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.