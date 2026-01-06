Ten Hag riparte dal Twente ufficiale il suo approdo sulla panchina del club olandese | l’annuncio

Erik ten Hag ritorna nel calcio olandese con l’annuncio ufficiale del suo incarico al Twente, dove prenderà il posto di Streuer a partire dal prossimo anno. Questa nuova esperienza rappresenta un passo importante nel percorso professionale dell’allenatore, che torna a guidare un club della Eredivisie. La sua nomina apre una fase di rinnovamento e ambizione per il club, segnando un ritorno alle radici del calcio olandese.

Manchester United sorpreso dal Twente, Ten Hag: "Ci siamo piaciuti troppo" - Non è iniziata al meglio la campagna del Manchester United in Europa League, visto che i Red Devils alla prima giornata nel maxi girone si sono visti costretti al pareggio casalingo contro gli ... tuttomercatoweb.com

Esordio in Europa, Ten Hag: "Twente? Non è bello dover fare male a qualcosa che si ama" - Giornata di vigilia anche per il Manchester United, con il tecnico Erik ten Hag che in conferenza stampa oggi ha ammesso che avrebbe preferito non essere sorteggiato contro il Twente - tuttomercatoweb.com

