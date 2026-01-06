Ten Hag riparte dal Twente ufficiale il suo approdo sulla panchina del club olandese | l’annuncio

Erik ten Hag ritorna nel calcio olandese con l’annuncio ufficiale del suo incarico al Twente, dove prenderà il posto di Streuer a partire dal prossimo anno. Questa nuova esperienza rappresenta un passo importante nel percorso professionale dell’allenatore, che torna a guidare un club della Eredivisie. La sua nomina apre una fase di rinnovamento e ambizione per il club, segnando un ritorno alle radici del calcio olandese.

Ten Hag riparte dal Twente, ufficiale il suo approdo sulla panchina del club olandese: subentrerà a Streuer dal prossimo anno! Nuova avventura da allenatore per Erik ten Hag. Il tecnico olandese, ex Ajax, Manchester United e Bayer Leverkusen, torna in patria ma lo farà dalla prossima stagione. Il Twente ha ufficializzato il suo arrivo, che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

