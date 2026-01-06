Ten Hag riparte dal Twente ufficiale il suo approdo sulla panchina del club olandese | l’annuncio
Erik ten Hag ritorna nel calcio olandese con l’annuncio ufficiale del suo incarico al Twente, dove prenderà il posto di Streuer a partire dal prossimo anno. Questa nuova esperienza rappresenta un passo importante nel percorso professionale dell’allenatore, che torna a guidare un club della Eredivisie. La sua nomina apre una fase di rinnovamento e ambizione per il club, segnando un ritorno alle radici del calcio olandese.
Ten Hag riparte dal Twente, ufficiale il suo approdo sulla panchina del club olandese: subentrerà a Streuer dal prossimo anno! Nuova avventura da allenatore per Erik ten Hag. Il tecnico olandese, ex Ajax, Manchester United e Bayer Leverkusen, torna in patria ma lo farà dalla prossima stagione. Il Twente ha ufficializzato il suo arrivo, che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Ten Hag cambia ruolo dopo le ultime delusioni da allenatore: ufficializzato come direttore tecnico - Esonerato dal Bayer Leverkusen dopo poche settimane e mai entrato nel cuore dei tifosi del Manchester United durante il biennio 2022- msn.com
Manchester United sorpreso dal Twente, Ten Hag: "Ci siamo piaciuti troppo" - Non è iniziata al meglio la campagna del Manchester United in Europa League, visto che i Red Devils alla prima giornata nel maxi girone si sono visti costretti al pareggio casalingo contro gli ... tuttomercatoweb.com
Esordio in Europa, Ten Hag: "Twente? Non è bello dover fare male a qualcosa che si ama" - Giornata di vigilia anche per il Manchester United, con il tecnico Erik ten Hag che in conferenza stampa oggi ha ammesso che avrebbe preferito non essere sorteggiato contro il Twente - tuttomercatoweb.com
