Temporali nel Foggiano e nevicate dai 400-600 metri | scatta un' altra allerta gialla

Da foggiatoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In provincia di Foggia, si registrano condizioni meteorologiche instabili con temporali, nebbia e nevicate a quote di 400-600 metri. È stata emessa un'allerta gialla a causa del rischio di ghiaccio e condizioni di pericolo sulla viabilità. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le criticità meteorologiche di queste ore.

Nebbia, temporali e neve, con annesso rischio ghiaccio: è il mix di queste ore in provincia di Foggia. Rispettate le previsioni degli esperti che avevano annunciato l’ondata di maltempo e freddo artico.A mezzanotte scatta un’altra allerta meteo: per 20 ore di mercoledì 7 gennaio la Protezione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

