Temporali allerta del sindaco Mastella | le regole da rispettare

Il sindaco Clemente Mastella ha emesso un avviso di allerta meteo per il Sannio, in seguito all’allerta gialla della Protezione civile regionale. Dalle ore 20 di oggi, 6 gennaio, e per le successive 24 ore, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale di moderata intensità. Si invitano i cittadini a rispettare le norme di sicurezza e a prestare attenzione alle eventuali comunicazioni ufficiali.

Tempo di lettura: 2 minuti In ragione dell'allerta, gialla, diramata dalla Protezione civile regionale, a partire dalle ore 20 di oggi martedì 6 gennaio fino alle successive 24 ore, il sindaco Clemente Mastella ha emesso un avviso per le avverse condizioni meteorologiche; in particolare per il Sannio sono previste "precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale puntualmente di moderata intensità". Pertanto, si invita la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e raffiche di vento: – evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque a tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso.

