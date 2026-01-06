Temperature a picco e nuove precipitazioni Attenzione alla bora

Le temperature in rialzo e le nuove precipitazioni portano a condizioni climatiche variabili nella regione. La bora si farà sentire con raffiche che potrebbero influire sulla viabilità e sulle attività all’aperto. È importante prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto nelle zone esposte, e adottare le precauzioni necessarie per affrontare l’eventuale disagio causato da vento e pioggia.

Epifania gelata. Il brusco calo delle temperature, cominciato nella giornata di ieri, proseguirà anche oggi interessando il territorio riminese. A delineare nel dettaglio lo scenario è Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro e divulgatore scientifico. Nanni sottolinea come le zone interne restino le più esposte. "I settori appenninici saranno interessati da precipitazioni piuttosto omogenee, prevalentemente a carattere nevoso. In presenza di sacche d'aria fredda la neve si manterrà compatta e gli accumuli maggiori interesseranno proprio l' Appennino romagnolo ". Non sono esclusi, aggiunge, "accumuli che nella sola giornata dell'Epifania potranno raggiungere localmente anche i 30 centimetri".

